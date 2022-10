Marotta e la frase sulla cessione dell'Inter: "A Zhang..."

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime prima della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro, non sottraendosi ad affrontare alcuni temi importanti per il futuro prossimo del club nerazzurro, dalla trattativa per il rinnovo di Skriniar all’imminente assemblea degli azionisti , che cade proprio a quattro anni dall’inizio dell’ era Zhang .

Inter in vendita? Parla Marotta

Il primo tema riguarda le ipotesi di cessione del club, ricorrenti nelle ultime settimane e possibile oggetto di discussione durante l'assemblea: "L’assemblea è un momento di confronto importante, affronteremo temi significativi, ma non voglio anticipare nulla, aspettiamo venerdì - ha detto Marotta - Club in vendita? Queste riflessioni spettano a Zhang, ma ritengo ci siano tutti i presupposti per poter andare avanti con l’attuale proprietà".

Marotta non si sbilancia sul futuro di Skriniar

Poi, a Sky Sport, Marotta ha parlato del futuro di Skriniar, il cui contratto con l'Inter scadrà nel giugno 2023: "Abbiamo l’obbligo di sederci e negoziare con Milan per il rinnovo perché se lo merita, essendo un ragazzo eccezionale e un ottimo giocatore. Noi tutti speriamo che possa diventare un punto di riferimento dell’Inter del presente e del futuro. Speriamo di poterlo legare a lungo al nostro club, ma le negoziazioni si fanno in due e le decisioni si prendono in due, comunque sono molto ottimista".

Inter, Marotta e il bilancio del quadriennio

Infine un bilancio del proprio primo quadriennio all'Inter: “Per me è stata un’esperienza bellissima perché dirigere una squadra importantissima come l’Inter, a Milano dove sono cresciuto, credo sia il massimo dei traguardi per un dirigente sportivo. All’inizio è stato un percorso con delle difficoltà, ma questo è il nostro lavoro. Piano piano abbiamo risalito la china, grazie alla sicurezza che la società ci ha dato mettendo risorse importanti".