Gosens: l'Inter e i Mondiali ora sono lontani

Robin Gosens doveva essere l'erede di Ivan Perisic. Doveva. In pochi mesi ha perso tutto: non è titolare nell'Inter, ha poca fiducia in se stesso e ora vede allontanarsi anche la convocazione con la Germania per i Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico tedesco, a settembre, era stato chiaro: se giochi con continuità, ti convoco. Peccato che siano 45 giorni che Gosens non è titolare, superato a tutta birra da un super Dimarco. Nel frattempo, ha giocato scampoli di partite e neanche la rete segnata al Camp Nou di Barcellona ha cambiato la sua storia.

Gosens: a gennaio aria di addio Nell'Atalanta Gosens era stato letteralmente un crack, tanto da diventare di prepotenza anche titolare della Germania. Quando arrivò la chiamata dell'Inter, seppur infortunato, per Robin sembrava la naturale evoluzione di carriera: in una grande per esplodere definitivamente. Preso per poco meno di 27 milioni, complice proprio l'infortunio e la presenza di Perisic, iniziò un periodo di apprendistato, che sarebbe dovuto finire con l'addio di Ivan il terribile. Non è stato così.