Inter, si ferma anche Dzeko. Le sue condizioni in vista di Bayern e Juve

In casa Inter , il nuovo stop di Romelu Lukaku non sarà l'unico nel reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi . Nell'allenamento odierno, infatti, è stato a riposo - a causa di una botta rimediata nella seduta di ieri - anche Edin Dzeko .

Inter: là davanti, oltre a Lukaku, si ferma anche Dzeko

Il centravanti bosniaco è a serio rischio per la gara di domani all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, partita assolutamente ininfluente per le dinamiche del gruppo C di Champions League coi tedeschi già certi del primo posti e i nerazzurri del secondo. E dalla Pinetina filtra un cauto ottimismo, certo la situazione verrà costantemente monitorata anche in ottica campionato con la super sfida alla Juventus in programma domenica 6 novembre alle 20,45 all'Allianz Stadium di Torino.ù