Milito sul derby d'Italia: “Juve non è grande squadra, l'Inter può vincere”

Cuore Inter , uomo del Triplete, Principe. Diego Milito per i tifosi nerazzurri è questo e molto altro e quindi saranno molto felici di sentire le sue parole alla vigilia del derby d'Italia contro la Juve . L'argentino è stato intervistato dai canali ufficiali della Serie A e ha esordito proprio parlando del Triplete: “Ho avuto la fortuna di realizzare qualcosa che viene ricordato ancora oggi e verrà ricordato per molti anni, non è facile vincere il Triplete".

Milito fu decisivo nei trofei che l'Inter mise in fila uno dopo l'altro: “Dico sempre che lo scudetto rappresenta il lavoro di un anno intero, è difficile vincerlo ed è una lotta fino alla fine. Per questo al traguardo piangi lacrime di gioia: fu il secondo titolo della stagione, arrivò prima della finale di Champions e ci motivò, dandoci la convinzione di poter battere il Bayern Monaco ".

Milito: “Sarà una dura lotta per il titolo”

Secondo il Principe, la sua Inter può tornare prepotentemente alla ribalta: “Io ricordo la sconfitta col Catania e la partita di Firenze, quando la Roma ci superò. Ci sono dei parallelismi col periodo che sta attraversando Inzaghi, l'importante è rimanere concentrati e uniti: penso che l'Inter sia una delle squadre più offensive del campionato, anche se pure altre squadre stanno facendo bene. Mi piace moltissimo il gioco del Napoli. Sarà una dura lotta fino alla fine dell'anno".

Milito: “Il 3-1 in casa della Juve? Partita splendida dell'Inter”

Milito era presente nel 3-1 dell'Inter di Stramaccioni contro una Juve che ancora non aveva mai perso dentro il suo stadio: “Mi ricordo perfettamente quella partita, andammo sotto 1-0 con una rete di Vidal chiaramente in fuorigioco. Giocammo una partita splendida, non ci sentivamo inferiori: fu una grandissima emozione, eravamo i primi a vincere in quello stadio. E poi ovviamente è il derby d'Italia".

Milito: “Domani giocherà meglio l'Inter”

Fa il suo pronostico su Juve-Inter, infine, Milito: “Sono convinto che avere grandi giocatori non significhi avere una grande squadra, tutti devono giocare in armonia a tal fine. La Juve ha grandi giocatori, ma non ha trovato ancora l'armonia da grande squadra. Penso che l'Inter giocherà meglio, la Juve sta attraversando un momento complicato però resta un'ottima squadra, con grandi giocatori, e gioca in casa: sarà una partita combattuta come lo sono sempre d'altronde. Ma credo che l'Inter possa andare a vincere a Torino".