Inter, il ko con la Juve brucia anche sui social: l'unico post è di Acerbi

La reazione proiettata al futuro dell'ex difensore della Lazio, tuttavia, resta isolata in casa l'Inter. La sconfitta coi bianconeri, infatti, brucia anche sui social, col resto dei protagonisti mandati in campo da Simone Inzaghi rimasti in silenzio, a differenza di quanto è successo dopo gli ultimi successi in campionato e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Inter: archiviare subito il ko con la Juve è d'obbligo

E l'Inter dovrà davvero archiviare immediatamente la battuta d'arresto contro gli acerrimi rivali: oltre al sorteggio di Nyon, in cui si saprà l'avversario dei nerazzurri in Europa, i nerazzurri sono attesi mercoledì dalla sfida di San Siro al Bologna del grande ex Thiago Motta, una delle squadre più in forma del momento (i rossoblù vengono infatti da tre successi consecutivi), partita che occorrerà assolutamente vincere per non perdere troppo terreno col quarto posto Champions.