Inter, Zanetti: "Porto avversario importante, siamo fiduciosi. Su Skriniar..."

"E' sempre una partita importante e difficile. Conosco bene il Porto perché ho giocato insieme a un amico come Sérgio Conceição . Dipenderà tutto, però, da quale sarà il grado di forma delle due squadre nel 2023". Sono le parole, diplomatiche ma che comunque nascondono un pizzico di soddisfazione, di Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter , che ha seguito di persona il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a Nyon.

Inter, Zanetti: "Porto avversario Champions importante, in campionato ci manca continuità"

Zanetti, ai microfoni di Sport Mediaset, ha proseguito: "La sconfitta con la Juve? Dobbiamo andare a vanti e recuperare. Ora abbiamo una missione, vincere entrambe le partite che ci separano alla pausa Mondiale. Dispiace per la sconfitta di Torino: avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni a nostra disposizione, anche perché la Juventus ci ha segnato al primo tiro in porta. In campionato dobbiamo acquisire continuità".