Moratti va giù duro: “Inter squadra senza fantasia”

Massimo Moratti di Inter ne guarda ancora parecchia, pur non essendo più da tempo il presidente. Ha assistito anche allo 0-2 dell'Allianz Stadium contro la Juve e, come tutti i tifosi della Beneamata, non può essere felice. Analizza ciò che non gli è piaciuto di Barella e compagni.

Moratti: “Spero in Lautaro e Barella” Inizia subito con una critica, Moratti: “Inter che crea tanto e subisce troppi gol? Servono interventi per evitare queste cose e siccome è un po' che succede, l'intervento poteva essere anche precedente. Non mi dispiace il gioco, fa partite bellissime con squadre buone, poi quando arriva all'alto livello italiano stecca, se non con il Barcellona”.