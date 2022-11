Lautaro Martinez e le foto in discoteca: tifosi dell'Inter contrariati

MILANO - L'amarezza e la delusione dei tifosi dell'Inter per la sconfitta sul campo si è trasformata in rabbia nelle ore successive al 'derby d'Italia' , perso dalla squadra di Simone Inzaghi contro la Juve allo Stadium. Nel mirino del popolo nerazzurro finisce Lautaro Martinez , autore di una prova tutt'altro che memorabile contro i bianconeri , ma scatenato la sera successiva in un locale di Milano .

Polemica sui social

Ad accendere le polemiche un video postato sui social, in cui si vede l'attaccante argentino ballare e bere durante i festeggiamenti per il compleanno della sua compagna Agustina Gandolfo. Una scena che non è piaciuta a molti tifosi dell'Inter, anche se c'è chi difende la scelta di Lautaro Martinez che, in fin dei conti, "ha solo festeggiato il compleanno della sua fidanzata".