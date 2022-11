Inter-Bologna diretta 0-0: Arnautovic impegna Onana

20:52

5' - Bastoni sbaglia, Barrow fa tremare l'Inter e Onana

Bologna a un passo dal vantaggio con un contropiede fulmineo! Bastoni sbaglia in impostazione, Arnautovic verticalizza per Barrow che incrocia calciando di un soffio sul fondo alla destra di Onana!

20:48

1' - È iniziata Inter-Bologna: nerazzurri subito in attacco

Fischio d'inizio di Colombo e subito fallo su Barella, che resta a terra per qualche minuto dopo l'intervento di Schouten: la squadra di Inzaghi ha cominciato la partita all'attacco.

20:40

Inter-Bologna, squadre in campo: Inter in giallo

Entrano in campo le squadre agli ordini dell'arbitro Andrea Colombo. Il Bologna è reduce da tre vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di allontanarsi dalla zona bassa della classifica. Curiosamente, dopo Stankovic con la Sampdoria, l'Inter ritrova subito da avversario un altro eroe del Triplete come il centrocampista italo-brasiliano, salutato dai tifosi nerazzurri. Inter in campo con la terza maglia stagionale, un completo giallo.

20:20

L'Inter e il "bunker" di San Siro

L’Inter ha interrotto a Torino una striscia di 24 partite consecutive in Serie A con almeno un gol realizzato, che durava dallo scorso febbraio, ma Inzaghi può consolarsi con la tenuta della difesa, almeno in casa. I nerazzurri hanno infatti mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite interne di campionato, miglior striscia dall’ultima giornata dello scorso campionato in coabitazione con la Juventus.

20:05

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

Inzaghi presenta una novità di formazione rispetto all'undici battuto a Torino, il ritorno da titolare di Bastoni, al quale lascia il posto De Vrij. Ancora panchina per Brozovic, con conferma di Calhanoglu in regia. Nel Bologna attacco affidato all'ex Arnautovic supportato da Orsolini e Barrow.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Medel, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All.: Thiago Motta.

19:40

Inter, missione ripartenza: a San Siro arriva il Bologna, obiettivo dimenticare il derby d'Italia

Dopo la sconfitta di Torino in casa della Juventus, la quinta subita in campionato, l'Inter prova a rialzare la testa nell'anticipo della 14ª giornata: a San Siro arriva il Bologna del grande ex Thiago Motta e per la squadra di Simone Inzaghi è d'obbligo conquistare i tre punti per non perdere troppo terreno dal treno delle squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League e in particolare per accorciare il gap dal Milan, bloccato sullo 0-0 in casa della Cremonese.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano