Inter: verso l'Atalanta con un dubbio in difesa

Si avvicina la delicata trasferta di Bergamo contro l' Atalant a per l' Inter , che giocherà l'ultima partita prima della pausa contro l'undici di Gasperini domenica all'ora di pranzo. I nerazzurri di Simone Inzaghi sperano di vincere per proseguire sulle ali dell'entusiasmo del 6-1 al Bologna . Proprio l'allenatore pare avere le idee abbastanza chiare su che formazione schierare contro la Dea.

Inter: davanti confermatissimi Dzeko e Lautaro

C'è un ballottaggio in difesa a due giorni dalla sfida: Inzaghi non ha ancora deciso se far partire dall'inizio De Vrij o Acerbi. Entrambi solo in un buon momento di forma e dunque sono entrambi disponibili e pronti a cominciare la trasferta.