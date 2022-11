Olanda, la lista ufficiale per i Mondiali: ci sono quattro "italiani"

Il commissario tecnico dell'Olanda, Louis Van Gaal, ha reso noti oggi i nomi dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar. Ci sono anche quattro 'italiani', vale a dire i difensori dell'Inter De Vrij e Dumfries e i due dell'Atalanta Koopmeiners e De Roon. A sorpresa non è stato chiamato l'esperto portiere Jasper Cillessen, numero uno del Nimega, perché non in forma.