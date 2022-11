Inter, per Dumfries il piatto piange: "La squadra deve fare meglio"

Denzel Dumfries dal ritiro della Nazionale olandese in vista del Mondiale in Qatar non ha nascosto la sua insoddisfazione per la prima parte di Serie A dell'Inter: "Abbiamo perso troppi punti".

Inter, Dumfries: "Siamo stati incostanti, da gennaio campionato diverso" La squadra di Inzaghi è quinta a -11 dal Napoli capolista: "Abbiamo avuto una prima metà di stagione in cui siamo stati molto incostanti - ha detto a Het Parool -. Ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League, ma abbiamo perso troppi punti in Serie A. La pausa per la Coppa del Mondo penso sia un vantaggio perché penso ci saranno davvero due competizioni diverse. Sarà un campionato diverso".