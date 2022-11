Inter, l'omaggio a Dumfries e de Vrij per gli ottavi in Qatar

L' Inter sorride con una bella notizia direttamente dai Mondiali : due giocatori nerazzurri infatti hanno superato il girone e adesso giocheranno gli ottavi. Con un tweet, il club nerazzurro ha voluto omaggiare entrambi i protagonisti: "Congratulazioni a Denzel Dumfries e Stefan de Vrij per il passaggio di turno con l' Olanda in Qatar", postando un abbraccio dei due con la maglia oranje.

Dumfries titolare, de Vrij in panchina

Dumfries è un titolare inamovibile per Van Gaal e nel 2-0 contro il Qatar è partito titolare e ha concluso il match in campo. Nulla da fare invece per de Vrij, rimasto in panchina per tutti i 90': il tecnico dell'Olanda per adesso riceve garanzie da van Dijk, Aké e Timber nella difesa a tre.