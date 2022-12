Inter, Gosens ancora in vetrina

PAOLA (Malta) - Seconda amichevole in terra maltese per l’Inter. E Il livello si alzerà: dal Gzira United (battuto per 6-1), si passerà al Salisburgo (diretta a pagamento sul profilo Facebook del club nerazzurro). La formazione dovrebbe essere simile a quella dell’altra sera. Occhi puntati, in particolare su Bellanova, Asllani e Gosens. Proprio il tedesco sembra essere tra gli interisti in migliore condizione. A distanza di quasi un anno dal suo arrivo, sembra finalmente vicino a tornare quello dell’Atalanta. A meno di offerte irrinunciabili, quindi, il club nerazzurro non pensa ad una cessione a gennaio. Anzi, Gosens ha tutto per essere una carta a disposizione in più per Inzaghi, ferma restando l’ottima stagione finora di Dimarco.