Inter, Onana è tornato: “Sensazioni positive e mentalità forte”

La foto postata sui social da Onana è già piuttosto esplicativa: braccia alzate e sorriso per il portiere. Che aggiunge anche delle parole, per rendere ancora più chiaro il concetto: “Tornato a Milano, sensazioni positive e mentalità forte”.

Dopo l'addio al Mondiale, Onana era tornato in patria, in Camerun, ed era stato immortalato mentre giocava una partita su un campo sterrato insieme ad alcuni bambini, nell'insolito ruolo di centrocampista. Tra poco, però, potrà indossare di nuovo i guantoni per affrontare i prossimi impegni dell'Inter, in attesa della ripresa del campionato con il big-match con il Napoli.