Il retroscena di Schweinsteiger: "Adoro l'Italia: fui a un passo dall'Inter, ma..."

Bastian Schweinsteiger, il portafortuna (mancato) della nazionale italiana

L’ex centrocampista della Germania e del Bayern Monaco si era poi addirittura scusato per non essere riuscito a portare fortuna all’Italia, clamorosamente sconfitta nella notte di Palermo e costretta a fare da spettatrice al Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Il sostegno di “Schweini”, che si era subito preoccupato di smentire chi aveva temuto una “gufata” alla squadra di Mancini, doveva però essere davvero sincero, dal momento che, intervistato da Rai Sport dal Qatar, l’ex giocatore tedesco ha ribadito il proprio amore per il calcio italiano e per il Belpaese in generale, dove aveva sfiorato di approdare ormai 15 anni fa.

Schweinsteiger fu a un passo dall'Inter: "'Il Barcellona fece saltare tutto..."

Il retroscena riguarda l’Inter dell’era Mourinho che, appena accasatosi sulla panchina nerazzurra, aveva individuato nell’atletismo e nella duttilità tattica di Schweinsteiger un rinforzo prezioso per la propria squadra. L’affare andò a un passo dal concretizzarsi, ma…: "A Milano era appena arrivato José Mourinho e al Bayern c'era Klinsmann che voleva a tutti i costi il bielorusso dello Stoccarda Hleb che giocava nel mio ruolo - ha spiegato Schweinsteiger - Così io avrei potuto cercarmi un'altra squadra. Mourinho aveva fiutato l'affare, mancava solo la firma quando il Barcellona si è inserito e Hleb è finito in Spagna. A quel punto il Bayern non mi ha più lasciato partire e l'Inter ha preso Quaresma e il brasiliano Mancini".

Schweinsteiger pazzo del Belpaese: "Mi sono sposato in Italia"

"Per me, grande fan della Serie A, non aver giocato in Italia è il rimpianto più grande della carriera - ha aggiunto Schweinsteiger, al quale non è restato che accontentarsi di apprezzare l'Italia da turista... e non solo - Comunque in qualche modo ho provato a rifarmi, perché in Italia mi sono sposato e vengo per turismo ogni volta che posso". Il finale non può che essere all'insegna di un augurio (sincero): "Mi raccomando, niente scherzi, adesso aspetto la vostra nazionale all'Europeo in Germania".