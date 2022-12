"Thuram via dal Gladbach a gennaio: fissato il prezzo, l'Inter ci pensa"

Regna al momento l'incertezza sul suo futuro ma, come riporta la Bild, il Borussia Moenchengladbach , proptietario del suo cartellino, avrebbe già in mente un piano.

Thuram via dal Borussia già a gennaio

Il figlio del grande Lilian (ex di Parma e Juventus tra le altre) ha il contratto in scadenza a giugno con il Moenchengladbach, e il club sarebbe preoccupato di perderlo a zero dato che non ci sarebbe lo spazio di manovra per il rinnovo.

Di conseguenza, i tedeschi vorrebbero almeno guadagnare qualcosa dalla sua cessione, anche se sarà certamente meno di quanto avrebbero voluto. Il quotidiano tedesco Bild parla di 12 milioni di euro come prezzo fissato per lasciar partire il proprio attaccante già a gennaio.

Inoltre, il Borussia avrebbe già pronto l'eventuale sostituto: stiamo parlando di Drena Beljo, dell'Osijek, nazionale Under 21 della Croazia.

Tutti pazzi per Thuram, ci sono anche due italiane

Dove potrebbe andare a giocare Marcus Thuram una volta lasciata la Bundesliga? Su di lui ci sono già tantissimi club, e il giocatore avrà la possibilità di scegliere il proprio destino.

In Premier League il Manchester United di Erik Ten Hag, orfano di Cristiano Ronaldo, ci sta pensando seriamente, mentre in Italia sia Inter che Napoli sarebbero pronte a un investimento, anche se i pensieri sono più in vista dell'estate.