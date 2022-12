Inter, perché Zhang non lascia, ma vuole raddoppiare (anche con Skriniar)

Nel giorno del suo trentunesimo compleanno, Suning ha regalato al presidente il piano d'azione per continuare a gestire il club che, sotto la guida di Steven, ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana; il 18 gennaio contenderà una nuova Supercoppa al Milan e il 22 febbraio scenderà in lizza negli ottavi di finale della Champions League per giocare la prima sfida con il Porto. Il nodo del finanziamento Oaktree di 295 milioni da restituire entro il 2024. e le prospettive di manovra

© Inter via Getty Images