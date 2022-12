Inter, Bastoni: "Abbiamo alzato i ritmi. Lukaku ci darà una mano"

L'Inter ha vinto 2-0 l'amichevole di oggi contro la Reggina di Filippo Inzaghi. Al Granillo, vanno a segno Edin Dzeko e Romelu Lukaku, col belga che non gioca una gran partita, come tutta l'Inter, pesante sulle gambe dato il richiamo di preparazione in vista dell'inizio della Serie A il 4 gennaio.