Inzaghi, ecco la gabbia per fermare Kvara

MILANO - Kvaratskhelia pericolo pubblico numero uno. E’ vero, là davanti, per il Napoli, fa paura anche Osimhen. Che, però, l’Inter ha già “assaggiato”, pagando dazio soltanto nel match del San Paolo dello scorso anno, con il nigeriano che si guadagnò il rigore del vantaggio partenopeo, poi annullato dal pareggio di Dzeko. Il georgiano, invece, è un avversario del tutto nuovo e, per le caratteristiche mostrate nella prima parte della stagione, merita un’attenzione particolare. In questo senso, si può dire che Inzaghi abbia rispolverato la classica gabbia, coinvolgendo tre dei sui giocatori della zona destra del campo: Skriniar, Dumfries e Barella.

Marcatore Tutti e tre avranno un compito specifico. Che, se rispettato, aiuterà a spostare la bilancia della sfida dalla parte nerazzurra. L’ingranaggio più importante, evidentemente, è Skriniar. Sarà lui, infatti, il marcatore in prima battuta di Kvara, quello che affronterà il pericolo faccia a faccia. Lo slovacco dovrà stare attento a non allargarsi eccessivamente, aprendo un pericoloso varco nella linea arretrata interista, ma tra i centrali di Inzaghi è il più abile a reggere gli uno contro uno degli avversari: anzi, si può dire che sia una sua specialità disinnescare gli avversari abituati a partire in dribbling. E, sempre riguardo al Napoli, Skriniar è già esperto, essendosi spesso occupato di Insigne, permettendogli un unico gol su penalty, quello appunto dell’anno scorso.

Raddoppi Il difensore slovacco, però, non potrà essere lasciato solo contro Kvar. Il rischio, infatti, è che l’attaccante del Napoli possa guadagnare metri importanti con le sue giocate. E allora sia Dumfries sia Barella dovranno essere pronti a dargli una mano e quindi ad andare a raddoppiare la marcatura sul georgiano. L’olandese dovrà far sentire gamba e fisico, il centrocampista sardo dovrà sfruttare dinamismo, rapidità e fiato. Già perché l’Inter non si può permettere di rinunciare al suo apporto in fase offensiva. A questo proposito, tornando a Dumfries, Inzaghi gli chiederà pure di spingere, di ribaltare l’azione, mettendo in crisi Olivera (favorito su Mario Rui a sinistra), tanto da costringere Kvara a dare un contributo anche nelle transizioni difensive del Napoli.