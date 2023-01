Invenzione di Mkhitaryan, gol di Dzeko: sui social i romanisti reagiscono così

Forse José Mourinho "non aveva tutti i torti quando voleva ribaltare Trigoria perché non gli avevano tenuto Mkhitaryan". Nella frase di un tifoso della Roma su Twitter c'è la sintesi di gran parte del pensiero giallorosso davanti alla tv. Stadio Meazza, Inter-Napoli: Mkhitaryan inventa, Dimarco serve, Dzeko si avventa sul pallone e porta in vantaggio i nerazzurri. Un'azione a forte tinte giallorosse (di ieri) e chissà cosa sarà passato nella testa di Mourinho, che voleva a tutti costi tenere l'armeno e vede Dzeko, 37 anni tra due mesi, arrivare già in doppia cifra mentre Abraham, 11 anni in meno, è fermo a 4. "Il paragone non esiste, non scopriamo oggi che campione è Edin, ma è lui che ha scelto l'Inter", scrive qualcuno perché in tanti, stasera, sui social rimpiangono Edin. Non tanto, forse, lui in sé, ma quello che rappresenta: un giocatore da oltre 100 gol in Serie A a fronte di una squadra "che in questo momento non segna neanche per sbaglio". "Non avrà la mobilità di un ventenne - un altro dei commenti più gettonati - ma all'età di mio nonno Dzeko insegna ancora il mestiere di centravanti".