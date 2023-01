Inzaghi pensa in grande: "Scudetto ancora in palio, mancano tante partite"

MILANO - Simone Inzaghi si esalta dopo il successo dell'Inter sul Napoli e lascia aperta la lotta per lo scudetto: "Nelle ultime dieci abbiamo perso con la Juve e ne abbiamo vinte nove. In mezzo abbiamo giocato un'ottima Champions, passare nel girone non era facile e siamo stati bravi.In campionato abbiamo perso punti inizialmente, ma dobbiamo migliorare sempre e crescere ulteriormente. Ottimismo per lo scudetto? Mancano tante partite, rientrare dopo la sosta è una sfida per tutti. Noi faremo del nostro meglio, sapendo che davanti abbiamo tre squadre e nessuna vuole fermarsi. Dzeko? Sta facendo benissimo e ci sta aiutando tantissimo in questo percorso e in questa rincorsa che parte da lontano. Calhanoglu? Difficile fare nomi in una partita così, tutti i giocatori compreso chi è entrato hanno fatto benissimo. Calha sta vivendo un periodo straordinario, siamo in emergenza da cinque mesi in quel ruolo".