Calhanoglu e la frase contro il Milan che fa infuriare i tifosi

Dopo la vittoria nel derby, che vale la Supercoppa italiana, Hakan Calhanoglu si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il centrocampista turco è euforico: "E' stata una vittoria molto importante. Ma per me lo è ancora di più". L'ex rossonero era stato preso di mira dopo la vittoria dello scudetto del Milan. "Dopo un 3-0 così non c'è molto da dire. Il passato? Io preferisco sempre stare zitto, ma è stato pesante per me vedere cose che non mi aspettavo, ma il karma torna sempre. Oggi avevamo fame e abbiamo mangiato il Milan".