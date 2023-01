Rotazioni e calendario fitto, Inzaghi verso la Cremonese: "L'unica speranza è che..."

MILANO - "Servirà più regolarità da parte di tutte. Il Napoli in questo momento sta facendo un campionato a parte, poi ci sono cinque squadre in pochissimi punti. Bisognerà cercare di essere più regolari guardando di partita in partita, perché giocando così spesso sarà necessario concentrarsi sul singolo match". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv prima della sfida contro la Cremonese. "Sappiamo che il calendario è fittissimo, noi dovremo affrontare una gara alla volta. Chiaramente il nostro obiettivo è il match di domani a Cremona sapendo che avremo tantissime partite. La speranza è quella di recuperare tutti i giocatori che al momento non sono disponibili, ma che stiamo cercando di recuperare piano piano per allargare le rotazioni e gli uomini disponibili in ogni singola partita".