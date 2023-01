Cremonese-Inter, Inzaghi risponde piccato in diretta tv: "Hai interpretato male"

CREMONA - Okereke la spaventa, ma poi l'Inter la ribalta con la doppietta di Lautaro Martinez. Può esultare alla fine Simone Inzaghi in panchina, che festeggia i tre punti sul campo della Cremonese dopo il brutto ko interno contro l'Empoli. A fine partita, ai microfoni di Dazn, l'allenatore nerazzurro analizza la partita e alla prima domanda in diretta tv risponde piuttosto piccato. "Osservandola, non pareva particolarmente soddisfatto", esordisce il giornalista, che poi aggiunge: "Evidentemente il risultato poi salva tutto". E Inzaghi replica: "No, non salva tutto. Forse da bordocampo hai interpretato male, io sono contentissimo della prestazione della squadra".