Inter e Skriniar, ultimo derby “tiepido”

MILANO - Primi passi verso il ritorno alla normalità. Anche se a fine stagione si consumerà il divorzio, Inter e Skriniar devono fare di tutto per trascorrere i prossimi mesi senza tensioni : in sostanza, seguendo l’esempio di quanto accaduto l’anno scorso con Perisic, straordinario trascinatore, anche se nella sua testa aveva già deciso di salutare. Evidentemente, si comincerà dal derby. Che lo slovacco, a meno di sorprese, giocherà da titolare. È stato preservato con l’Atalanta, perché la vicenda era ancora calda. Ma c’è comunque una stagione da portare avanti e la sfida con il Milan è sempre uno snodo importante.

Intanto, a proposito di un’evoluzione favorevole della situazione, c’è da registrare il comunicato degli ultras interisti, che non contesteranno Skriniar. «La Nord ha incontrato Milan e, dopo aver ascoltato le sue ragioni, ha deciso di non prendere posizione contro la sua scelta di lasciare l’Inter - si legge nella nota - invitiamo fin d’ora gli interisti a rispettare un giocatore che, al di là delle scelte professionali, rimane in organico di una squadra che ha bisogno di tutti per ottenere il massimo dei risultati possibili». Certo, magari qualche fischio dagli spalti pioverà e all’annuncio dello speaker il nome dello slovacco non avrà la stessa consueta intensità di decibel, ma il clima, a San Siro, non sarà ostile.