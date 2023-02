Inter, c'è Skriniar: ultimo derby senza fascia

La data di scadenza stampata sul cartellino ricorda che il percorso fatto assieme è destinato a interrompersi, ma non per questo dev’esserci un colpo di spugna a cancellare tutto. Anzi, Milan Skriniar vuole congedarsi dalla maglia nerazzurra restituendo il prestigio e l’amore ricevuto all’Inter nel corso delle ultime sei stagioni. Comincerà a farlo già domenica sera, dall’ultima stracittadina milanese della sua carriera (a meno di un altro incrocio in Champions...), per poi garantire serietà e dedizione alla causa fino alla fine di un contratto che ormai (con vista su Parigi) non è più in discussione. Il difensore slovacco vuole lanciare nuovi segnali di distensione anche attraverso le giocate sul campo, riconquistando quella fetta di tifosi rimasti delusi dal mancato rinnovo e continuando a essere il pilastro difensivo di cui Simone Inzaghi non vorrebbe mai fare a meno.

Con il cuore

Per lo slovacco sarà il sedicesimo e ultimo derby di Milano giocato sul campo in carriera, dopo averne vinti ben nove e persi soltanto tre. E anche se il prossimo lo disputerà senza portare al braccio la fascia di capitano, in un sogno a tinte nerazzurre la conclusione ideale sarebbe un gol contro i cugini per darsi l’addio nel modo migliore, per una vittoria che sarebbe il primo passo verso un’uscita di scena gloriosa e dal profumo di nostalgia. Proprio il derby gli ha regalato l’ultimo trofeo in ordine di tempo con l’Inter, dopo un match di Supercoppa in cui ha spadroneggiato, prima annullando Leao e poi chiudendo la serata con il lancio lungo che Lautaro Martinez ha tramutato nel 3-0 finale. Del resto non è un caso che il difensore slovacco nell’attuale campionato abbia saltato solo l’ultima partita, quella giocata sul campo della Cremonese, e che l’abbia fatto soltanto a causa di una squalifica. L’esperienza e la capacità di leggere in anticipo le azioni altrui l’hanno reso inamovibile nel terzetto difensivo interista, tanto che la stessa società nel corso della trattativa contrattuale ha fatto tutto quanto era nelle sue possiblità per provare a trattenerlo, anche in ottica Champions League.

Concentrazione

La speranza di Inzaghi è che il giocatore rimanga concentrato sul campo, su quei picchi di rendimento che hanno caratterizzato le oltre 240 presenze in nerazzurro, senza farsi condizionare da un amore con la data di scadenza. Di certo il tecnico interista non è nuovo a queste situazioni, anzi nell’arco della stagione 2017/2018 si ritrovò più volte a gestire il caso De Vrij (in scadenza) da allenatore della Lazio, schierando addirittura l’olandese titolare nello scontro diretto all'Olimpico contro l’Inter all’ultima di campionato. Il match consegnò la qualificazione alla Champions ai nerazzurri proprio a discapito dei biancocelesti, ma non di De Vrij, arrivato poco dopo a Milano da parametro zero e forte di un contratto depositato anzitempo. La situazione di Skriniar è simile, vivrà gli ultimi mesi da nerazzurro avendo già firmato per il Psg, ma Inzaghi ha voluto immediatamente riportarlo al centro del progetto, stoppando voci e malumori nell’esatto momento in cui si è chiuso il calciomercato. Si va avanti assieme con grande convinzione, a caccia degli obiettivi stagionali, prima che ognuno prenda la propria strada.