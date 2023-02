Zhang, i creditori e il nuovo fronte Usa per l’Inter

Il colosso bancario China Construction Bank (CCBA) non intende fermarsi all’Italia nella caccia ai beni di Steven Zhang. Dopo avere tentato di ottenere dall’Inter il pagamento dei compensi da amministratore a cui il presidente aveva rinunciato, estende ora la ricerca agli USA. Il portale di informazione online Asia Sentinel riferisce, infatti, di una richiesta formale di informazioni a Goldman Sachs e Oaktree Capital (istituzioni finanziarie che hanno avuto rapporti con Zhang) finalizzate a individuare beni riconducibili al presidente nerazzurro. «Zhang mostra di possedere un’immensa ricchezza sui social dove posta foto di almeno tre lussuose automobili da oltre 8 milioni e orologi per 1,5 milioni» recita la memoria depositata alla corte distrettuale di New York il 19 gennaio scorso. «Inoltre Zhang conduce i propri affari senza beni intestati a suo nome, per sviare i creditori, a dispetto dello sfoggio di ricchezza che ostenta».

Debito in crescita Sei mesi fa, il tribunale di Hong Kong riconobbe Zhang personalmente debitore di 255 milioni di dollari verso CCBA per l’insolvenza di una società a lui riconducibile. Durante il dibattimento, il presidente dell’Inter aveva tentato di disconoscere le firme apposte sul contratto ma una perizia grafica lo aveva sconfessato. CCBA tenterà di farlo condannare anche per oltraggio alla corte. Il 13 marzo a Hong Kong ci sarà l’udienza di ricognizione dei debiti di Steven il cui debito verso la banca ha intanto superato i 300 milioni. I media cinesi pongono l’esposizione finanziaria di Zhang verso le banche in relazione diretta con l’acquisto dell’Inter. Già nel 2017 la rete televisiva CCTV (definita “la voce del governo”) aveva criticato Suning per l’acquisizione definita «irrazionale e finanziariamente pericolosa» stigmatizzando i gruppi cinesi che si avventuravano in un business rischioso come il calcio accedendo alla finanza internazionale mentre l’esposizione domestica raggiungeva livelli di guardia. Nonostante gli scricchiolii, l’avvento di Suning era sempre stato presentato come una dimostrazione della potenza cinese che metteva le mani su asset calcistici occidentali nel tentativo di sostenere il progetto-Mondiali in Cina. L’establishment cinese non avrebbe mai gradito queste incursioni all’estero e la successiva evoluzione sembra confermarlo a posteriori.