Calhanoglu, il gesto verso la curva che lo insulta dopo l'assist vincente per Lautaro

Calhanoglu zittisce la Curva Sud del Milan dopo l'assist vincente per Lautaro

Dopo aver trionfato in Supercoppa, Calhanoglu aveva dichiarato "che il karma torna tutto. Per me è stato pesante vedere certe cose che non mi aspettavo". Il riferimento è agli insulti durante la festa scudetto del Milan dello scorso campionato. Ieri sera, al minuto 34 del derby, Calhanoglu si appresta a battere il corner dalla bandierina e in quel momento viene sommerso dai soliti insulti provenienti dalla Curva Sud: "Calhanoglu, figlio di...". L'ex rossonero batte il calcio d'angolo, con il suo cross che diventa un perfetto assist per il colpo di testa vincente di Lautaro Martinez, gol che risulterà decisivo. Prima di correre per esultare assieme ai compagni, Calhanoglu si rivolge alla curva rossonera, portandosi l'indice al naso. Gli insulti incassati poco prima sono stati così zittiti dal suo gesto.