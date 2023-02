Inter, torna Lukaku: i nerazzurri provano a scappare

MILANO - Un Romelu Lukaku a pieno regime, in grado di scatenare tutta la sua potenza alla ricerca del gol. Il vero Lukaku, quello straripante che ha dimostrato di saper deliziare i tifosi dell’Inter e che invece quest’anno si è dovuto accontentare delle briciole a causa del pesante handicap imposto dagli infortuni. Contro la Sampdoria - una delle difese più battute del campionato, chissà che al belga non venga l’acquolina - Simone Inzaghi lo rilancia titolare con la speranza di poterlo arruolare finalmente con maggiore continuità al centro dell’attacco interista. Un assist propiziatorio sembra arrivare anche dal calendario perché oltre al ritorno della Champions, in campionato sta per presentarsi un filotto di avversarie che (sulla carta) sono più che alla portata per placare la fame accumulata dall’attaccante negli ultimi mesi.

Risorsa in più

In Serie A il gigante della nazionale belga quest’anno vanta soltanto un gol, messo a segno esattamente sei mesi fa all'esordio stagionale contro il Lecce. A causa dei soli 396’ giocati in campionato, stasera si ripresenta dopo tre spezzoni di fila: l’ultima affrontata da titolare risale alla prima del 2023 contro il Napoli in coppia con Dzeko. Invece non parte dall’inizio assieme a Lautaro addirittura dalla terza giornata, a fine agosto, nella sconfitta di Roma contro la Lazio, escludendo ovviamente la parentesi in Coppa Italia contro l’Atalanta. A prescindere da quanto successo fin qui, per Inzaghi si tratta di una risorsa in più a livello offensivo, soprattutto alla luce del problema fisico che sta tenendo fuori Correa. Il vero obiettivo però è quello di farlo tornare a pieno ritmo, per ritrovare confidenza con i 90’ tra i suoi proverbiali strappi e la capacità di spaccare le partite in autonomia. Anche perché sotto porta ci si aspetta maggior cattiveria da parte di tutti, per provare a chiudere le partite senza il fiatone e senza concedere agli avversari la possibilità di tornare a galla, come successo a Monza. In questo senso per trovare l’ultima Inter decisa e straripante in attacco (tolta la Supercoppa d’Arabia) bisogna risalire a quella del 6-1 rifilato al Bologna a inizio novembre. L’innato senso del gol di Lukaku può aiutare a completare la missione, soprattutto ripensando alle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, quando il bomber ventinovenne spiccò il volo con 64 reti dispensate in 95 partite.

Filotto

Se l’abitudine nel corso della stagione è quella di concentrarsi su un match per volta, in questo frangente è impossibile non lanciare un’occhiata a un calendario senza scontri diretti fino alla sfida casalinga contro la Juve del 19 marzo. Di fatto arriva un mese intero fatto di sfide contro le cosiddette “piccole”: in sequenza ci saranno Sampdoria, Udinese, Bologna, Lecce e Spezia. Dopo la Juve poi arriverà la sosta per le nazionali, prima di tuffarsi nel gran finale di stagione da inizio aprile. Se però la sequenza di match in arrivo può sembrare sulla carta ampiamente alla portata, bisognerà tenere alta la guardia per schivare le trappole, visto quanto successo più di recente tra il pari di Monza e la sconfitta interna contro l’Empoli. Prendere quota (e punti) sfruttando l’assist del calendario potrebbe cancellare in anticipo ansie e paure della lotta per il quarto posto, con la possibilità di dosare le energie e giocarsela anche in Champions e in Coppa Italia. Per Inzaghi c’è un Lukaku in più: un peso massimo che può rivelarsi come il vero rinforzo di metà stagione. Gli avversari sono avvisati.