Inter-Udinese 3-1, le pagelle dei nerazzurri: Brozovic in rodaggio, Mkhitaryan stellare

Il modo migliore per approcciarsi alla notte di gala in Champions. La discesa nel finale scaccia via qualsiasi brutto pensiero.



La serata del rientro da titolare gli porta meno grane del previsto: inoperoso.



Nel rincorrere un avversario lascia scoperto il fianco su Lovric. La sua partita di fatto finisce lì anche in virtù di quel giallo sulla fedina penale.



Alla fine riesce a cavarsela, nonostante il fiato sospeso quando l’Udinese riparte a campo aperto. Chiude con una bella imbeccata per Lautaro.



Posizionamento rivedibile sul gol friulano. In generale non convince del tutto.



Presente quando c’è da sbrogliare le matasse più insidiose.

Inter, servono sessanta milioni dal mercato

In una delle sue folate offensive ha il merito di procurarsi il rigore.



Va in affanno nel finale del primo tempo, ma rientra nell’intervallo con la voglia giusta per cambiare il destino del match.



Il ritorno da titolare in campionato è anche un rodaggio in vista della Champions e di un progressivo rientro al centro del gioco. Nel frattempo c’è la versione migliore da rispolverare.



Partecipa al finale in gloria, in attesa magari di giocarsela dall’inizio assieme a Brozovic.



Dopo un buon primo tempo, gioca la ripresa a ritmi stellari e mette insieme a raffica tante buone cose. Su tutte il gol del nuovo vantaggio, dopo recuperi e salvataggi che impreziosiscono la sua notte.







Meno discese del solito, ma non sbaglia quando c’è da mettere il pallone buono sui piedi di Mkhitaryan per il sorpasso.