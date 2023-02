Lukaku e il fuorionda da ridere a Sky: “Minc… come sono in forma”

MILANO - "Mamma mia, minc*** il petto. Guarda come sono in forma". Si guarda e si piace, Lukaku, piace anche ai tifosi interisti che finalmente hanno rivisto il vero Big Rom, quello decisivo nei momenti in cui bisogna essere decisivi, quello che determina e sposta, quello che regala emozioni nelle notti di Champions League.



Guarda il video