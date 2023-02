Lautaro dura replica a Marocchi in diretta tv: "Devi stare tranquillo"

BOLOGNA - Nervi tesissimi per l'Inter dopo il ko al Dall'Ara contro il Bologna. I nerazzurri si fermano in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Porto. Una sconfitta che complica la situazione in classifica della squadra di Inzaghi, che potrebbe vedere le inseguitrici avvicinarsi e vede il Napoli in fuga a +18. Nel post-partita Lautaro Martinez ha risposto alle domande sulla prestazione dell'Inter, dando vita ad botta e risposta con l'ex calciatore Giancarlo Marocchi negli studi di Sky.