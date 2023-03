Inter-Lecce 2-0, le pagelle nerazzurre: Barella è prezioso, Gosens utile

S. Inzaghi (all.) 7 ?Stavolta niente scherzi contro una piccola e anche meno affanni rispetto ad altre vittorie più recenti. Il modo migliore per approcciarsi al trittico che arriva tra campionato e Champions.

Dumfries 5,5 Nel primo tempo sbaglia anche sulle rimesse laterali, nella ripresa si ricorda come si fa e con l’assist pesca Lautaro per il raddoppio. Poco altro fino all’uscita.

Darmian 6 In velocità Ceesay lo salta netto in un paio d’occasioni, ma lui non si scompone e porta a casa il lavoro.

D’Ambrosio (33’ st) sv

Barella 7

Serve l’assist a Mkhitaryan e nella ripresa si concede anche lo sfizio di una rabona a centrocampo. Avvia l’azione del raddoppio per chiudere in bellezza.

Calhanoglu 6

Agisce in punta di fioretto, senza sprecare energie preziose.

Gagliardini (33’ st) sv

Mkhitaryan 7,5

L’uomo in più del centrocampo nerazzurro. A segno per la seconda volta di fila in casa, non tradisce quando c’è da lasciare il segno.

Brozovic (26’ st) 6

Deve ancora rincorrere per pensare di guadagnarsi il posto fisso in regia.

Gosens 7

Si fa ricordare per qualche sgasata interessante, tra cui quella che ribalta il fronte e conduce al vantaggio interista.

Zanotti (46’ st) sv

Dzeko 5,5

Si fa vedere a inizio partita con un colpo di testa pericoloso, poi fatica a ritagliarsi i suoi spazi.

L. Martinez 7

Sempre più nei panni del trascinatore. Sia per l’impegno che ci mette su ogni pallone, sia per l’immancabile stoccata con cui fa vibrare San Siro, pronto a omaggiarlo all’uscita dal campo.

Lukaku (26’ st) 5,5

Tocca pochissimi palloni, la trasferta a La Spezia sarà decisiva per guadagnarsi il posto da titolare in Champions.

