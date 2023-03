Skriniar ko, torna a Milano. Il medico della Slovacchia: "Dolori anche da fermo"

MILANO - Continua il difficile periodo per Milan Skriniar, che è tornato a Milano per curarsi e proseguire il suo recupero, visto che era stato convocato dalla sua nazionale, la Slovacchia, ma è stato costretto a dare forfait, perchè la lombalgia non gli dà tregua. Anzi, la situazione è peggiorata proprio dopo aver giocato gli scampoli di gara contro il Porto la scorsa settimana. Nel frattempo il centrale difensivo ha parlato ai canali ufficiali delle Federazione slovacca. Ecco cosa ha detto: "Purtroppo non posso partecipare a queste partite. Se la salute me lo permetterà e i medici mi lasceranno andare, cercherò di essere allo stadio a tifare i ragazzi". Un commento anche sui suoi titoli vinti con l'Inter: "Sono molto contento di aver vinto due coppe con l’Inter. Quest’anno siamo già riusciti a vincere la Supercoppa. Sono felice di aggiungere trofei nel mio palmares. Finora non ne ho vinti molti, spero possano aumentare in futuro“.