La critica a Correa dall'ex giocatore dell'Inter è feroce: "Inesistente"

Stephan Dalmat è molto critico con l'Inter, sconfitta in casa dalla Fiorentina nell'anticipo della 28esima giornata di campionato. L'ex centrocampista nerazzurro si è sfogato su Instagram, prendendo di mira i due attaccanti partiti dal primo minuto: Lukaku, da quale si aspettava di più, ma soprattutto Correa. Sull'ex laziale Dalmat è netto: "Da lui non ho visto nulla quest'anno. Come fa a stare in questa squadra. Dall'inizio della stagione non ha fatto vedere nulla. E' praticamente inesistente".