Inter, Marotta ingaggia una psicologa per scacciare la crisi

MILANO - Prosegue il momento negativo dell'Inter. Reduci dalla pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, i nerazzurri sembrano essersi smarriti e la consapevolezza di non essere in grado mentalmente di portare a casa partite sulla carta semplici, rappresenta sempre di più un limite per una squadra vittima degli eventi. I nerazzurri sono stati capaci di battere ed eliminare il Barcellona in Champions League e perdere poi contro squadre sulla carta inferiori come Spezia, Empoli e Bologna. Così, secondo quanto riportato da 'Repubblica', l'ad interista Giuseppe Marotta avrebbe studiato una mossa a sorpresa per invertire la rotta: ingaggiare una psicologa capace di restituire certezze alla squadra e recuperarla soprattutto dal punto di vista mentale.