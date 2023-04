Punire Lukaku è da terzo mondo

siamo ancora qua. Eh già. Fermi alle parole più giuste e, troppo spesso, alle sole intenzioni, alle ormai classiche 48 ore di indignazione, agli inviti ascoltati decine di volte. A commenti come il mio: certamente inutili. Eppure mi domando come si possa criticare - figuriamoci punire - chi si sente dare della scimmia, della merda, chi è costretto a subire i buuu razzisti e, segnato un gol, reagisce platealmente pretendendo il silenzio da chi lo sta offendendo.

E siamo ancora qua. Eh già. Fermi alle parole più giuste e, troppo spesso, alle sole intenzioni, alle ormai classiche 48 ore di indignazione, agli inviti ascoltati decine di volte. A commenti come il mio: certamente inutili. Eppure mi domando come si possa criticare - figuriamoci punire - chi si sente dare della scimmia, della merda, chi è costretto a subire i buuu razzisti e, segnato un gol, reagisce platealmente pretendendo il silenzio da chi lo sta offendendo.

Non si può

Non si può, né si deve. Quante volte abbiamo detto e scritto che bisogna evitare che certi episodi si verifichino. Gli strumenti e le indicazioni degli esperti non mancano: si ferma il gioco alla prima espressione intollerabile, si richiede l’assistenza del club che ha la sfortuna di essere sostenuto da certa gente e, solo dopo aver ricondotto il tutto alla normalità, la partita, lo sport, la vita possono riprendere. In caso contrario, la si sospende. Se, poi, il club in questione è la Juventus, che ha dotato lo stadio di telecamere modernissime e da qualche tempo è particolarmente sensibile alla qualità della sua tifoseria, l’esercizio di pulizia risulta addirittura elementare e efficace.

Sospensione

Ricordo con rabbia quando nel ’96 Pierluigi Collina sospese una partita - se non erro Sampdoria-Torino - per la presenza di uno striscione contro Paolo Casarin, a quei tempi designatore arbitrale, e la stessa cosa fece a Piacenza per offese all’allenatore Cagni e a due calciatori, Weah e Desailly. Anni dopo sempre Collina, promosso leader arbitrale della Fifa, rilasciò un’intervista nella quale invitò i direttori di gara a sospendere i match in caso di offese razziste ai giocatori: perché non regolamentarlo, il suggerimento del capo che da tempo dispone importanti e non sempre necessarie innovazioni tecniche?

Illusioni e manipolazioni