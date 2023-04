Inter, il futuro resta un quiz. Pronta una mega offerta?

MILANO - Se il rinnovato interesse di Investcorp è l’ultima novità, attorno al futuro dell’ Inter non mancano le variabili. E solo nei prossimi mesi si potrà scoprire quale avrà il peso maggiore. Uno snodo, evidentemente, è legato anche al campo. Perché partecipare o meno alla prossima Champions farà la differenza. Un club nell’Europa che conta, infatti, ha chiaramente un certo appeal. Un club “retrocesso” in Europa League , dopo aver frequentato per un lustro l’élite del continente, ne avrebbe un altro. Senza contare che rinunciare ad un abbondante fetta di ricavi complicherebbe la gestione di un settlement agreement che, a partire dalla prossima stagione, entrerà nella sua fase più vincolante.

Prestito

Peraltro, esiste anche una scadenza temporale importante, se non decisiva, ovvero quando Suning dovrà restituire a Oaktree il prestito sottoscritto nel maggio 2021, da 275 milioni di euro, che diventano 350 sommando pure i prestiti. La famiglia Zhang, dopo aver tentato vanamente di ottenere un rinnovo, ma i tassi già alti sarebbero diventati insostenibili, ha tempo ancora 13 mesi. Non dovesse rientrare, allora Oaktree diventerebbe il nuovo proprietario del club nerazzurro. A logica, l’avvicinarsi di quella scadenza dovrebbe far abbassare le richieste di Suning per la cessione della società di viale Liberazione, ad oggi ancora superiori a un miliardo di euro.

Speranza

Se finora nessun dei diversi soggetti che hanno bussato è arrivato a quella quotazione, adesso la valutazione appare fuori mercato, tenuto conto che l’Inter non ha ancora nulla in mano per la costruzione dello stadio, elemento che farebbe da ago della bilancia. Anzi, la decisione del Milan di fare da solo ha ulteriormente complicato i piani di Steven. Che ora si ritrova a dover sperare che, davanti agli ostacoli sorti attorno all’area di La Maura, Cardinale decida di tornare su suoi passi, riprendendo in mano il progetto di fare il nuovo impianto insieme all’Inter. Chiaro che, in questo momento, è come se il club nerazzurro sia in balia degli eventi, con pochi margini per poterli indirizzare.

Quali tempi?

Da questo punto di vista, allora, i movimenti di Investcorp potrebbero anche far piacere. Il “Sole 24Ore” ha riportato del tentativo di mettere insieme un consorzio di investitori. Il portale “Middle East Economy” è andato ancora più nel dettaglio, specificando che l’obiettivo del fondo del Bahrein sarebbe quello di raccogliere una cifra tra i 545 e i 654 milioni di dollari, che sarebbe l’equity dell’offerta da avanzare per rilevare la maggioranza dell’Inter. Tuttavia, è assolutamente vaga la tempistica. E intanto i mesi passano…