Inter, Simone Inzaghi sorride: Calhanoglu è tornato a disposizione

MILANO - Dopo l'importante vittoria di Champions League in casa del Benfica, per l'Inter non c'è sosta, con la squadra concentrata nel preparare il prossimo impegno di campionato contro il Monza. Sorride Simone Inzaghi, che nell'allenamento mattutino, ha ritrovato in gruppo Hakan Calhanoglu. L'ex Milan, andato ko con la nazionale turca nel match contro la Croazia, durante il quale aveva rimediato una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra, è tornato ad allenarsi e lo farà anche domani. Il turco potrebbe quindi già essere convocato contro il Monza. Niente da fare invece per Milan Skriniar, che si è ancora allenato a parte.