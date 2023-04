Inter, presentato ricorso per la doppia ammonizione di Lukaku

Sono passati 12 giorni dalla sfida di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter dello scorso 4 aprile. Da quella partita, carica di tensione e nervosismo soprattutto nel finale, si sono susseguite tante polemiche ed eventi a causa di ciò che è avvenuto negli attimi successivi al rigore calciato da Romelu Lukaku . Prima la chiusura della Curva Sud della Juve, poi il ricorso del club bianconero e successivamente la decisione di sospendere la sanzione per quanto riguarda il settore dell'Allianz Stadium. Adesso si profilano novità anche per quanto riguarda ciò che è accaduto all'attaccante belga.

L'Inter presenta ricorso per la doppia ammonizione a Lukaku

Tutto è accaduto nel finale della partita tra Juve e Inter. Dopo aver calciato e realizzato il rigore del definitivo 1-1, Romelu Lukaku ha esultato rivolgendosi alla curva dell'Allianz Stadium, con l'obiettivo di "zittire" i tifosi bianconeri, che avevano lanciato dei cori razzisti rivolti a lui. L'arbitro aveva giudicato quella celebrazione come una provocazione, arrivando quindi a sanzionare l'attaccante belga con una seconda ammonizione, che gli è costata l'espulsione.

Adesso l'Inter ha presentato ricorso in Tribunale a seguito di quella decisione dell'arbitro Davide Massa, con l'obiettivo di avere Lukaku disponibile per la sfida di ritorno, in programma il prossimo 26 aprile.