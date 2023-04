Inter, occasione di riscatto per Lautaro

MILANO - Evidentemente, nel suo caso, l’ effetto Mondiale ha avuto uno scoppio ritardato. Impensabile, infatti, che disputare una competizione come quella in Qatar , per di più nel pieno della stagione, arrivando in fondo e sollevando anche il trofeo, non avesse conseguenze. Beh, Lautaro le sta pagando adesso. Dopo i festeggiamenti in Argentina , carico di entusiasmo è tornato in Italia e, sull’onda, ha giocato due mesi alla grande, trascinando l’ Inter a furia di prestazioni e di gol. Sono stati ben 8 in 11 partite, per poi aggiungerne un altro, con il Lecce , arrivando a 9 centri in 14 uscite. A quel punto, implacabile, il Mondiale ha chiesto il conto: il Toro si è bloccato e ha cominciato a sparare a salve. Come tutta l’Inter, per la verità, che nelle ultime 8 gare ha segnato soltanto 5 reti, 3 delle quali su rigore. E forse non si sbaglia a pensare che sia tutto collegato.

Tirare la carretta

A ogni modo, non è una novità per Lautaro attraversare periodi in cui il gol diventa un miraggio. In passato, c’erano meno giustificazioni. Stavolta, all’argentino, qualcosa bisogna concedere. Anche perché non si è mai tirato indietro. Ha messo la sua firma sulla Supercoppa conquistata a Riyad e anche sul secondo derby di campionato. Ha ribaltato da solo la gara con la Cremonese. E, come già sottolineato, oltre alle reti, ha fatto la differenza con le prestazioni. E gli altri attaccanti? Nel frattempo, Lukaku lottava per recuperare la condizione dopo il lungo infortunio, Dzeko cominciava il suo calo (non segna dal 18 gennaio...) e Correa, pur tornato in campo e impiegato con regolarità, continua a essere una sorta di oggetto misterioso: impalpabile, indefinibile, incomprensibile.

Ultimo dubbio

Del resto, la fiducia del tecnico piacentino nei confronti di Lautaro non è mai venuta meno. Probabile che, se non avesse manifestato evidenti segnali di stanchezza, non sarebbe entrato nelle rotazioni come gli altri componenti del reparto offensivo. Dopo l’ultima sosta, infatti, in campionato hanno sempre giocato Lukaku e Correa, mentre in Champions, e Coppa Italia, è toccato al tandem Dzeko-Toro. Sarà così anche stasera? Probabile. Anche se Big Rom ha ancora qualche chance di sorpassare Dzeko. Se non altro perché il Benfica dovrebbe lasciare spazi in cui il totem belga potrebbe scatenarsi. D’altra parte, però, per gestire il possesso e il palleggio, Dzeko dà garanzie maggiori. Il dubbio verrà sciolto solo all’ultimo.