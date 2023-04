Moviola Inter-Benfica, Lautaro spinge Gilberto: giusto annullare il gol

Tre direzioni su quattro in Champions League quest’anno, per lo spagnolo Del Cerro Grande, hanno coinvolto squadre italiane. Il gol di Barella al quarto d’ora ha bisogno di una rapida occhiata al monitor, perché in principio di azione Dzeko vince un contrasto con Otamendi - il bosniaco reclama per un tocco di mano del difensore - ed è tutto regolare. L’arbitro non estrae gialli nel primo tempo, anche se alla mezzora un intervento di Mkhitaryan su Joao Mario porta con sé un accenno di rissa (Acerbi rimprovera a Joao Mario di essersi lasciato cadere) al limite dell’area: solo richiami da parte di Del Cerro Grande.