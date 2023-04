Dura replica dell'Inter dopo la conferma della squalifica a Lukaku

Dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi da parte dell'Inter, adesso è ufficiale: Romelu Lukaku non ci sarà nella gara di ritorno con la Juve in Coppa Italia. Il club nerazzurro aveva provato a ricorrere dopo l'espulsione rimediata dall'attaccante belga nella sfida d'andata, ma la Corte Sportiva d'Appello ha respinto questo tentativo. Tuttavia, l'Inter non sembra aver accettato di buon grado questa decisione.