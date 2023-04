Inter, un cammino verso Champions che mette i brividi

MILANO - Sembra di essere tornati indietro di quasi trent’anni, quando la vittoria valeva due punti. Un salto nel tempo che riporta a un’Inter al massimo della produttività in Europa - sollevava la Coppa Uefa, all'epoca, quando c’era ancora la doppia finale - e brancolante in campionato, tanto da chiudere al tredicesimo posto. Con le dovute proporzioni, ci sono tutte le analogie tra il ’94 e oggi. Aggiungendo poi la Coppa Italia: mercoledì prossimo l’Inter potrebbe ottenere il via libera alla finalissima di Roma per il secondo anno consecutivo. In tutto questo, c'è un cammino in campionato infarcito di scontri diretti che mettono a rischio la qualificazione alla prossima Champions (a meno che Inzaghi non ci arrivi finendo in gloria a Istanbul): Lazio, Roma e Napoli a cavallo della doppia semifinale europea col Milan. Tutto compreso, un fitto calendario che comprende 8 partite in 23 giorni, da domani alla semifinale di ritorno. Basta e avanza per rendere accidentato un percorso che l’Inter fino a qui si è complicata da sola. Cinque giornate consecutive senza essere supportati da una vittoria, mentre non si arriva a 6 da oltre 5 anni. Nella stagione in cui l’Inter centrava il quarto posto con una rincorsa concretizzata all’ultimissimo chilometro.