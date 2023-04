Le scelte di Inzaghi, turnover Inter

MILANO - Si giocherà alle 12.30, ma la rifinitura di ieri non ha sciolto i dubbi. Qualche l’indicazione, però, Inzaghi l’ha lasciata. Come il fatto che Correa è favorito su Lautaro per affiancare Lukaku in attacco. Il Tucu è stato “provato” più a lungo e, allora, l’idea è che Inzaghi voglia insistere con l’assoluta alternanza là davanti. Fermi restando i cambi in corsa, evidentemente. A differenza delle ultime due uscite, comunque, non ci saranno rivoluzioni complete, con 9 volti nuovi su 11. Stavolta i cambi saranno più limitati e qualcuno riposerà soltanto mercoledì a Verona . Acerbi, ad esempio: unico nerazzurro titolare contro Empoli, Juventus e pure oggi con la Lazio. Ma da ex non potrebbe restare fuori, dopo che all’andata era ancora in attesa di trasferirsi a Milano.

Calha in panchina

A centrocampo, la certezza è che Brozovic farà il regista e che avrà Mkhitaryan al suo fianco. Meno sicuro il “terzo uomo” della mediana. Calhanoglu, uscito ammaccato con la Juventus, si accomoderà la panchina, mentre Barella dovrebbe giocare comunque, visto che il suo fastidio con i bianconeri è stato di fatto un crampo. Certo, nel caso in cui partisse effettivamente dall’inizio, occorrerà attenzione e cautela con il sardo. Ecco perché Gagliardini resta un’alternativa sia come titolare sia come cambio durante la gara. Con Inzaghi, negli incroci con la Lazio, l’ex-Atalanta era sempre stato schierato nell’undici iniziale, per contrastare la fisicità di Milinkovic-Savic. In due occasioni su tre, però, è andata male. Chissà che proprio i precedenti, alla fine, spingano Inzaghi a cambiare. Resta da capire, comunque, come il tecnico nerazzurro intenda tenere a bada il centrocampista serbo.

Opzione Dumfries

In difesa, infatti, c’è la candidatura pesante di D’Ambrosio, reduce da un’ottima prova con l’Empoli e quindi con ottime chance di trovare nuovamente posto sulla destra. E allora, nel caso, chi occuperà la corsia di destra? Per una gara più accorta e attenta tatticamente, viene da pensare ad un avanzamento di Darmian. Proprio Dumfries, però, potrebbe essere l’elemento giusto per occuparsi Milinkovic-Savic. Insomma, una scelta verrà fatta all’ultimo. E l’olandese, per caratteristiche, può diventare una carta da giocare nella ripresa. Come Gosens, peraltro, che come di consueto darà fiato a Dimarco. Ieri sera, la squadra è rimasta in ritiro alla Pinetina e oggi indosserà la maglia nerazzurra, per la prima volta senza lo sponsor Digitalbits. Prima del fischio d’inizio, invece, verrà premiato Pandev, eroe del Triplete, ma con trascorsi anche nella Lazio, che ha appeso gli scarpini al chiodo.