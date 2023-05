Verona-Inter: effetto Lautaro per riaccendere Dzeko

MILANO - E dopo Lukaku, ora tocca a Dzeko. Intendiamoci, non è che Big Rom avesse bisogno di essere riacceso. La sua scintilla, infatti, era già scoccata a Empoli, con una doppietta che mancava dai tempi dello scudetto. Contro la Lazio, però, prima dell’ingresso di Lautaro, il totem belga era rimasto spento. Beh, in pochi minuti, pur senza segnare, è stato decisivo per ribaltare il risultato, confezionando due assist per lo stesso Toro e per Gosens. Stasera a Verona, sarà Lukaku a cominciare dalla panchina. Mentre il bomber argentino tornerà titolare, come d’abitudine per le gare infrasettimanali. E, come d’abitudine, al suo fianco avrà Dzeko. Ebbene, il bosniaco ha una necessità assoluta di tornare ad infiammarsi, visto che non segna addirittura dal 18 gennaio. Si giocava la Supercoppa a Riyad e l’ex-Roma, non solo firmò il secondo dei 3 gol rifilati al Milan, ma fu anche il migliore in campo . Una prodezza d’autore che ne seguiva da vicino un’altra: quella dell’1-0 sul Napoli, per una vittoria che allora aveva illuso di tornare in corsa per lo scudetto.

Segnale

Sono trascorsi 3 mesi e mezzo e ben 21 partite senza che Dzeko segnasse lo straccio di un gol. La fiducia di Inzaghi, però, non è mai venuta meno. Quelle con Empoli e Lazio sono state le uniche gare che il bosniaco non ha giocato. C’è stato, sempre dall’inizio, negli ottavi di Champions, con il Porto e, nei quarti, con il Benfica, nonché nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve. E, anche senza mettere il suo nome sul tabellino, ha saputo rendersi utile. Certo i suoi gol sarebbero serviti, soprattutto nel periodo più nero in campionato (5 giornate senza vittorie), ma ci sono traguardi importanti ancora da raggiungere. E Dzeko non è certo tagliato fuori dalla possibilità di salire sul palcoscenico. Chi dà per scontato che lascerà il posto a Lukaku nell’Euroderby, non deve dimenticare che il bosniaco è stato titolare nei due successi stagionali contro i rossoneri. E nella prima stracittadina, quella persa, è stato lui a segnare il 2-3, che ha infiammato un finale nel quale per poco l’Inter non pareggiava. Certo ci sarebbe bisogno di un segnale. E l’occasione ideale è proprio quella di questa sera con il Verona. A cui Dzeko ha già rifilato 4 reti in 9 incroci.

Attacco in bilico

Per tornare ad esultare, come premesso, l’ex-Roma potrà contare sul sostegno di Lautaro, nuovamente trascinatore come nei primi due mesi del 2023. Anche le polveri dell’argentino sono rimaste bagnate a lungo: ben 8 match. Si è sbloccato contro il Benfica, e si è ritrovato ad esultare ben 4 volte in 4 gare. Di solito, quando comincia a “timbrare” in questo modo, il Toro fatica a fermarsi. Anche lui ha nel mirino l’Euroderby. E la ritrovata intesa con Lukaku è certamente un fattore. Curioso il fatto che, per almeno 3 attaccanti nerazzurri su 4, il destino sia in bilico. Quello di Correa appare già segnato dall’addio. Ma Big Rom, solo attraverso un finale scoppiettante, convincerà l’Inter a chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito. Mentre per Dzeko il nodo è un rinnovo di contratto che qualche mese fa sembrava fatto, per poi tornare in dubbio. In questo senso, aiuterebbe guadagnare il pass per la prossima Champions. E aiuterebbe pure a cancellare certe voci che hanno cominciato a circolare proprio attorno a Lautaro: in Inghilterra sostengono che Ten Hag lo voglia a tutti i costi al Manchester United.