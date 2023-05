Verona-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Mkhitaryan lucido, Lautaro ispira

Verona-Inter 0-6, S. Inzaghi (all.): voto 7.

Parsimonia eccessiva nella gestione delle incursioni. Poteva osare di più anche se il match si è messo quasi subito in discesa. na mezz’ora finale come premio anche per lui.

Viaggia con il pilota automatico in una delle serate più tranquille di sempre.

Pericoloso in area altrui, al triplice fischio registra zero affanni dalle proprie parti.

Attento nelle poche mosse difensive che gli vengono richieste. Va anche vicino al gol di testa nel primo tempo. estisce i tre punti già messi in ghiacciaia.

Dice no a Verdi da distanza ravvicinata, per il resto i guanti restano praticamente immacolati.



Smonta la porta del Verona con uno dei gol più belli di questo campionato. In generale quando accende il piede destro nascono delizie in sequenza.





Dai suoi piedi parte l’energia necessaria per mettere in moto tutta la squadra. Conferma di essere tornato ad alti livelli, può essere il valore aggiunto nel rush finale. ntra nelle rotazioni come ultimo cambio del match.





Non fa respirare gli avversari. Invece quando il pallone è nei suoi piedi abbina lucidità e rapidità nelle scelte importanti.

estisce i palloni sul velluto e senza correre rischi.





Il suo cross fortunato propizia l’autorete che sblocca la partita. Convincenti le scelte di tempo per lasciare un segno sul match. tte ancor più in difficoltà gli avversari entrando con il piglio giusto a gara in corso.



Chi si rivede, dopo tre mesi e mezzo lunghissimi. Fa le prove di testa, poi con una doppietta da cecchino scaccia tutti gli incubi del lungo digiuno.