Roma-Inter, le scelte di Inzaghi: dubbio Acerbi, Correa con Lukaku

MILANO - Avanti con l’attacco rotante. E, visto che siamo nel weekend, l’abitudine vuole che lo spot sia riservato alla coppia Lukaku-Correa. Attenzione, alla luce dello stato di forma di Lautaro, è il caso di lasciare almeno un margine di dubbio. Il Tucu, però, resta in vantaggio. Certo la sua è una situazione particolare. E, evidentemente, non solo perché dall’altra parte si troverà di fronte l’amico Dybala. La verità, infatti, è che anche qualora si rivelasse decisivo per sbancare l’Olimpico, sarebbe impossibile o quasi immaginarlo titolare nell’andata dell’Euroderby, in programma mercoledì prossimo. Per la prima sfida con il Milan, infatti, la certezza è comunque Lautaro. Mentre l’altro posto se lo giocheranno Dzeko e, appunto, Big Rom. Ecco, per lui sì che potrà incidere la prestazione con la Roma.

Rivoluzione in vista

Ad ogni modo, Inzaghi non cambierà soltanto l’attacco. Anche stavolta più o meno metà dell’undici sarà diverso da quello precedente. In porta tornerà Onana, in difesa Bastoni e Darmian - anche perché D’Ambrosio è rimasto a Milano a causa dell’affaticamento accusato al Bentegodi: in questo momento e con Skriniar out non è il caso di rischiare - e a centrocampo Barella. Restano un paio di dubbi. Ad esempio, è da capire se Acerbi sarà confermato, con De Vrij nuovamente out. E se in mediana il giro in panchina, stavolta, toccherà a Mkhitaryan. Attenzione, Calhanoglu insieme a Barella sarà in campo dall’inizio con il Milan. Se l’armeno stasera non sarà titolare significa che le sue quotazioni sono più alte per la Champions. E allora Brozovic, come Lukaku, affronterà la Roma anche con l’obiettivo di ribaltare le scelte per l’Euroderby.