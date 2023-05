Olimpico tutto per Mourinho: cori e applausi per José, la sua reazione

Già nel primo tempo l’Olimpico era stato chiarissimo: applausi, il suo nome urlato alla lettura delle formazioni e uno striscione: “Mouratelo a Trigoria” eloquente. All’inizio del secondo tempo, però, la curva Sud ha preso posizione in maniera forte per José Mourinho, portandosi dietro tutto lo stadio: un coro, tanti applausi e una standing ovation. Mourinho, che era in piedi davanti la sua panchina, ha salutato e ringraziato, emozionato, rivolto prima verso la curva più verso il resto dell’Olimpico. Se c’è una certezza è che i tifosi sono tutti, completamente, compatti con il loro allenatore. E lui con i romanisti.